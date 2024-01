Klare Signale bei 1&1 AG!

Die Drahtlose Telekommunikationsdienste-Aktie von 1& zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bereichen. Bei einer Dividende von 0,27 % liegt die Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,66 % niedriger, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1& bei 10,07, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,12 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut" Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag 41,8 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem Schlusskurs von 11,8 Prozent darüber eine positive Entwicklung auf, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

