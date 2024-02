KlaraBo Sverige ABries B Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Stimmung und das Interesse: Die Analyse des Internet-Gesprächs zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Klarabo Sverige jedoch kaum verändert. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Klarabo Sverige. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Klarabo Sverige verläuft derzeit bei 14,03 SEK. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 15,92 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +13,47 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 16,47 SEK angenommen, was einer Differenz von -3,34 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Klarabo Sverige unterhalten. Als Resultat bewerten wir die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 57,45 Grundlage für die Bewertung als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 56,47, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".