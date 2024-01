Klabin Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Diskussionen über Klabin auf den sozialen Medien signalisieren die Stimmungen rund um den Titel deutlich. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Beiträgen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Klabin in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In technischer Hinsicht ist Klabin derzeit mit einem Kurs von 9,3 USD +2,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +3,22 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Klabin derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 1,15 % erzielt werden, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung einen geringeren Ertrag in Höhe von 8341,21 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Klabin liegt bei einem Wert von 8, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Behälter & Verpackung" (KGV von 96,37) unter dem Durchschnitt (ca. 91 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Klabin daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.