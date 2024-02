Kjell AB Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Anlegerdiskussionen zu Kjell auf Social-Media-Plattformen deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel weitgehend neutral sind. Unsere Redaktion betrachtet das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft. Dies spiegelt sich auch in der Kommunikation über Kjell in den sozialen Medien wider, wo in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung zu beobachten war. Die Aktie erhält daher von der Redaktion ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Wenn man den Relative Strength Index (RSI) betrachtet, lässt sich feststellen, dass die Kjell-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 7-Tage-Basis beträgt der RSI 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den RSI der letzten 25 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 71,56, wodurch die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt weist die technische Analyse darauf hin, dass der aktuelle Kurs der Kjell-Aktie mit 19,9 SEK 12,33 Prozent unter dem GD200 (22,7 SEK) liegt, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Auch der GD50 von 27,64 SEK zeigt mit einem Abstand von -28 Prozent, dass es sich um ein "Schlecht"-Signal handelt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.