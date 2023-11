Kjell AB Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Kjell-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 23,15 SEK, was bedeutet, dass der Aktienkurs (22,3 SEK) um -3,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 18,64 SEK, was einer Abweichung von +19,64 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Kjell-Aktie zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich somit für Kjell in diesem Punkt die Bewertung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Kjell diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Kjell-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 5, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 30,71 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.