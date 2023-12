Kiwetinohk Energy Aktie: Viel Lärm um nichts?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Kiwetinohk Energy 3 mal die Bewertung "Gut", 0 mal die Bewertung "Neutral" und 0 mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Kiwetinohk Energy. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 11,35 CAD und erwarten eine Entwicklung von 85,02 Prozent, was ein mittleres Kursziel bei 21 CAD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, somit ergibt sich insgesamt die Bewertungsstufe "Gut" durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kiwetinohk Energy-Aktie beträgt 65 und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 63,63 und auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktivität im Netz als üblich eingestuft, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Kiwetinohk Energy in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kiwetinohk Energy bei 12,63 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,35 CAD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -10,13 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,56 CAD, somit erhält die Aktie auch aus dieser Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Schlecht" für Kiwetinohk Energy.