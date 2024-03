Kiu Hung International Holdings Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Investoren: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Kiu Hung in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Berichte überwiegend negativ waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Kiu Hung diskutiert. Aus dieser Analyse ergibt sich eine neutrale Einstufung der Aktie. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Kiu Hung in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über einen Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI für Kiu Hung liegt bei 58,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 62,79 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Kiu Hung derzeit auf 0,22 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,148 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -32,73 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50, der die vergangenen 50 Tage betrachtet, liegt bei 0,17 HKD, was einer Distanz von -12,94 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Gesamtbewertung lautet daher "Schlecht".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Kiu Hung beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Kiu Hung als "Neutral".