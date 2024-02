Kiu Hung International Holdings Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Aktienanalyse für die Kiu Hung-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier momentan in einem neutralen bis schlechten Trend befindet. Der langfristige gleitende 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,23 HKD, während der letzte Schlusskurs von 0,176 HKD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,18 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt, und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kiu Hung-Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen die Analyseergebnisse, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kiu Hung-Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 50,72, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des RSI mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Kiu Hung-Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt zu einem geringeren Ertrag von 6,22 Prozentpunkten führt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.