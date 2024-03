Kiu Hung International Holdings Aktie: Bloß aufpassen!

Die Kiu Hung-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,22 HKD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,152 HKD, was einen Unterschied von -30,91 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,17 HKD weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,59 Prozent Abweichung) auf eine negative Entwicklung hin. Daher erhält die Kiu Hung-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Stimmungsbild rund um die Aktie wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie daher die Note "Neutral" verliehen.

Die Dividendenpolitik von Kiu Hung erhält aufgrund eines Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs von 0 eine "Schlecht"-Bewertung. Dies ergibt eine negative Differenz von -6,2 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Kiu Hung-Aktie aufgrund des 7-Tage-RSI, der bei 72,22 Punkten liegt, ein "Schlecht"-Rating, da sie als überkauft gilt. Der 25-Tage-RSI hingegen weist weder überkaufte noch überverkaufte Werte auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Kiu Hung-Aktie in den analysierten Kategorien überwiegend negative Bewertungen und weist daher eine eher ungünstige Entwicklung auf.