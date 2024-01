Kitwave Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Kitwave-Aktie stattgefunden. Dabei wurden 1 Bewertung als "Gut" und 0 als "Neutral" sowie 0 als "Schlecht" eingestuft, was zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Kitwave-Aktie führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Kitwave vor, aber basierend auf den vorherigen Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 435 GBP. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 67,31 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 260 GBP, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -6,91 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 279,3 GBP mit dem aktuellen Kurs (260 GBP) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 255,84 GBP zeigt sich eine Abweichung von nur +1,63 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Kitwave führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine wesentlichen Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Kitwave für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kitwave-Aktie beträgt 34, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 51,72 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Kitwave.