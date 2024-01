Kitwave Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kitwave-Aktie liegt bei 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (59,34) verglichen. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Kitwave-Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, sodass auch der RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Kitwave.

Analysten bewerten die Kitwave-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Kitwave, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (435 GBP) weist auf ein Aufwärtspotential von 71,94 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Kitwave eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kitwave derzeit ein "Schlecht" ist, da der GD200 des Wertes bei 278,95 GBP liegt, während der Kurs der Aktie (253 GBP) um -9,3 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 255,72 GBP, was einer Abweichung von -1,06 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für Kitwave festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt wird die Kitwave-Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Neutral"-Rating bewertet.