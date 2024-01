Kitwave Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Kitwave-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der 51,14 beträgt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Kitwave diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Kitwave zeigt eine mittlere Aktivität und erfährt kaum Stimmungsänderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 278,76 GBP für den Schlusskurs der Kitwave-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 262 GBP, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kitwave-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.