Kitwave Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Kitwave in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Kitwave beträgt derzeit 36,73 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 36,09 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut" und kein einziges Mal "Neutral" oder "Schlecht" für Kitwave vergeben. Dies führt zu einer langfristigen Bewertung von "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Kitwave, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 308 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 41,23 Prozent und ein mittleres Kursziel von 435 GBP, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.