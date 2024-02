Kitchen Culture Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Sdai liegt aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass Sdai weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und auch hier ist Sdai weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50). Daher bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Sdai-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sdai eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,69 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,69 %. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sdai verläuft aktuell bei 0,08 SGD, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 0,08 SGD liegt und somit keinen Abstand aufgebaut hat. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 0,08 SGD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Sdai auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Sdai aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Somit wird Sdai hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.