Kitchen Culture Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Aktienkurs von Sdai hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,9 Prozent erzielt. Das bedeutet eine Underperformance von -54,67 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche, die im Durchschnitt um -7,23 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,82 Prozent hatte, liegt Sdai um 56,08 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Sdai-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Sdai-Aktie ein Durchschnitt von 0,08 SGD für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,08 SGD (0 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Nähe zum letzten Schlusskurs, wodurch die Sdai-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Sdai in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sdai derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,66%. Im Vergleich zur "Händler"-Branche ergibt sich eine Differenz von -4%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Sdai-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.