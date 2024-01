Kitchen Culture Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Sdai zeigt, dass dieser bei 0,08 SGD liegt, was einer Entfernung von 0 Prozent vom GD200 (0,08 SGD) entspricht. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,08 SGD. Auch hier wird ein "Neutral"-Signal ausgewiesen. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Sdai-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,9 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass sie 62,83 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Händler" beträgt 0,12 Prozent, und Sdai liegt aktuell 62,02 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Sdai eingestellt waren. Es gab in den letzten fünf Tagen hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sdai eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sdai beträgt derzeit 50 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Sdai insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.