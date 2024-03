Kitchen Culture Aktie: Ist das wirklich alles?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Aktienstimmungen und -diskussionen in den sozialen Medien. Anhand der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Sdai zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls auf "Neutral" festlegt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sdai erhält eine neutrale Bewertung sowohl für den RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, da beide Werte bei 50 liegen.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sdai liegt bei 0,08 SGD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Aktie hat keinen Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Sdai im Vergleich zum Branchendurchschnitt schlecht ab, da die Dividende bei 0 % liegt und somit 4,72 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 4,72 % liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Sdai basierend auf verschiedenen Analysemethoden.