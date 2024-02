Kitazawangyo Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das Unternehmen Kitazawa Sangyo wird in Bezug auf Sentiment und Buzz über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung werden dabei beobachtet und ausgewertet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu ziehen. Die Diskussionsintensität im Netz war dabei mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Kitazawa Sangyo derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 325,27 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 329 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,15 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) zeigt mit 291,58 JPY eine Abweichung von +12,83 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kitazawa Sangyo liegt bei 41,89, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 32 liegt, wird als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge, weshalb insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt.