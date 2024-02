Kitazawangyo Aktie: Am Scheideweg

Die Kitazawa Sangyo wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 325,27 JPY, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (329 JPY) um +1,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 291,58 JPY zeigt eine Abweichung von +12,83 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment hingegen wird als "Neutral" eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren, und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kitazawa Sangyo beschäftigt hat.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kitazawa Sangyo liegt bei 41,89, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25 für die Kitazawa Sangyo bewegt sich bei 32, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Insgesamt wird daher die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.