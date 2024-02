Kitanotatsujin Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI von Kitanotatsujin liegt bei 72,73, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 50,44, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Kitanotatsujin neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität der letzten Monate zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kitanotatsujin-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 242,98 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 217 JPY (-10,69 Prozent Abweichung) liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 216,06 JPY, was in ähnlicher Höhe zum letzten Schlusskurs liegt (+0,44 Prozent). Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Kitanotatsujin basierend auf der technischen Analyse.