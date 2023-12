Kitano Construction Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse der Kitano Construction-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3061,7 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3080 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,6 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3059,1 JPY) weist eine ähnliche Abweichung von +0,68 Prozent auf und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Kitano Construction keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Diskussionsstärke bleiben neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kitano Construction-Aktie liegt bei 46,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 49,09, was eine neutrale Bewertung für 25 Tage zur Folge hat.

Die Analyse der Kommentare und Meinungen auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral ist und in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich für die Kitano Construction-Aktie in allen analysierten Bereichen eine Bewertung als "Neutral".