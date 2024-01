Kitano Construction Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Für die Kitano Construction-Aktie beträgt der RSI 44,68, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 liegt bei 41,24, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Trotzdem wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen in Bezug auf Kitano Construction diskutiert. Die Redaktion bewertet daher das Anleger-Sentiment als "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität zu Kitano Construction ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Kitano Construction-Aktie aktuell bei 3067,8 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 3180 JPY liegt, was einem Abstand von +3,66 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 3104,78 JPY, was einem Abstand von +2,42 Prozent und somit ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.