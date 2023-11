Kitakei Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse der Kitakei-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 803,39 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 862 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,3 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 945,96 JPY, was zu einer Abweichung des letzten Schlusskurses um -8,88 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis ergibt. Insgesamt erhält die Kitakei-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie zeigen kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation der vergangenen Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Kitakei vorliegt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wurde weder positiv noch negativ hervorgehoben, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Kitakei liegt bei 85,95 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, weshalb das Wertpapier hier mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Kitakei somit mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.