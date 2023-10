Kissinger plädiert für Koexistenz mit China

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige langjährige US-Außenminister Henry Kissinger plädiert für eine Koexistenz mit China auch wegen der Entwicklung der modernen Technologien wie der KI. "Wenn China die Welt beherrschen sollte, dann nicht durch Eroberung, sondern durch Leistung", sagte Kissinger dem TV-Sender "Welt". Das Scheitern der Beziehung sei "zum Teil auf unsere eigenen mangelnden Fähigkeiten zurückzuführen". Kissinger weiter: "Wenn wir stark und zielstrebig sind, halte ich eine Koexistenz mit China für möglich. Und für die Entwicklung der modernen Technologie ist das auch notwendig."

Der Politiker, der in seiner Zeit als Außenminister eine Normalisierung der Beziehungen zu China einleitete, hält es für falsch, die Chinesen als Kommunisten zu betrachten: "Ich denke, dass der Kommunismus für sie nur eine Form für eine autoritäre Herrschaft ist, und dass sie tatsächlich nach konfuzianischen Prinzipien handeln." Diese Prinzipien erforderten zwar "ein Arbeiten auf der höchsten Ebene ihrer Fähigkeiten, aber nicht die Aneignung von Gebieten und die Beherrschung anderer Länder". China glaube allerdings, "Anspruch auf den Respekt zu haben, den die Größe ihres Verhaltens gebietet". Kissinger, der gerade an seinem zweiten Buch zum Thema Künstliche Intelligenz arbeitet, sagte weiter: "Ich mache mir wegen KI große Sorgen." Man erhalte über die KI Antworten, von denen man nicht wisse, auf welche Weise sie zustande gekommen seien und wie der Computer sein Wissen erlangt habe. Kissinger: "Und wenn diese Maschinen erst einmal miteinander kommunizieren können, was sicherlich innerhalb von fünf Jahren der Fall sein wird, dann wird es fast zu einem Artenproblem, ob die menschliche Spezies ihre Individualität angesichts dieser von ihr selbst geschaffenen Konkurrenz bewahren kann." Man habe es "mit einer ganz anderen Intelligenz zu tun", die in der Lage sein werde, ihren eigenen Standpunkt zu erzeugen. Auf die Frage, ob auf lange Sicht die Menschen den Maschinen dienten, sagte der 100-jährige Kissinger: "Ich denke, das lässt sich vermeiden, aber nur, wenn man das Wesen dieser Intelligenz versteht."

