Kish Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kish-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50 erreicht, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 50 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Kish basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kish-Aktie der letzten 200 Handelstage nur eine Abweichung von +0,44 Prozent aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet deutet auf eine durchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Mit einer Dividendenrendite von 5,02 Prozent liegt Kish deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 138,Die Aktie wird daher als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.