Kish Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Kish-Aktie wurde kürzlich bei 32 USD gehandelt, was einem Anstieg von +2,56 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Differenz zum GD200 jedoch nur +0,63 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutralen" Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Kish-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 5,02 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 133,96 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für die Kish-Aktie zeigt der RSI7 einen Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie im Rahmen des 7-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Kish-Aktie überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Kish-Aktie in diesem Bereich daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Kish-Aktie festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutralen" Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.