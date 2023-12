Kish Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Kish diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht wird die Kish derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 31,87 USD, während der Kurs der Aktie (31,52 USD) um -1,1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 30,62 USD, was einer Abweichung von +2,94 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt resultiert daraus das Rating "Neutral".

Die Dividendenausschüttung von Kish liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 133,66 Prozentpunkte (5,02 % gegenüber 138,68 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Kish-Aktie ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 49 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis beruht, ergibt für Kish ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da sie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 33,11).

Auf Basis dieser Analysepunkte erhält die Kish-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.