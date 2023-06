Kirschenernte 2023 voraussichtlich 6,7 % geringer als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) -* Süßkirschenernte wegen früher Blütezeit und regionalen Spätfrösten um 7,6 % geringer als im Vorjahr, aber 6,9 % über dem zehnjährigen Durchschnitt* Sauerkirschen nur 3,2 % geringer als im Vorjahr, aber unter anderem wegen stark rückläufiger Anbauflächen 28,4 % unter dem ZehnjahresdurchschnittDie deutschen Obstbaubetriebe erwarten in diesem Sommer eine geringere Kirschenernte als im Erntejahr 2022. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach einer ersten Ernteschätzung zum Stichtag 10. Juni 2023 mitteilt, gehen die Betriebe für das Jahr 2023 von einer Gesamterntemenge für Süß- und Sauerkirschen von 45 400 Tonnen aus. Dies entspricht einem Rückgang um 6,7 % gegenüber der Vorjahresernte von 48 700 Tonnen und einem Minus von 3,5 % gegenüber dem zehnjährigen Durchschnitt von 2013 bis 2022 (47 100 Tonnen).Erwartete Süßkirschenernte geringer als im recht ertragreichen VorjahrDie Süßkirschenernte wird 2023 mit 35 600 Tonnen voraussichtlich 6,9 % über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegen. Verglichen mit dem relativ ertragreichen Erntejahr 2022 wird dennoch eine um 7,6 % niedrigere Süßkirschenernte erwartet. Grund hierfür ist eine frühe Blütezeit und regional auftretende Spätfröste im April dieses Jahres, die sich negativ auf die erwartete Süßkirschenernte auswirkten.Das bedeutendste Bundesland für den Anbau von Süßkirschen ist Baden-Württemberg mit einer erwarteten Erntemenge von 15 700 Tonnen (-14,4 % zum Vorjahr) auf einer Anbaufläche von 2 600 Hektar. Die Obstbaubetriebe in Niedersachsen erzielen mit 4 100 Tonnen (-13,9 %) auf 500 Hektar Anbaufläche voraussichtlich die zweitgrößte Erntemenge nach Bundesländern bei einem höheren Ertrag je Hektar und Rheinland-Pfalz liegt mit 3 900 Tonnen (+13,3 %) und 700 Hektar Anbaufläche auf dem dritten Platz. Insgesamt werden in Deutschland auf 5 700 Hektar Süßkirschen angebaut.Rückläufiger Trend im Sauerkirschenanbau setzt sich fortDie erwartete Sauerkirschenernte in Höhe von 9 900 Tonnen liegt nach der ersten Ernteschätzung 3,2 % unter dem Vorjahreswert von 10 200 Tonnen. Der Rückgang gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre (13 800 Tonnen) beträgt damit 28,4 %, wobei stark rückläufige Anbauflächen eine bedeutende Rolle spielen. Im Jahr 2023 werden Sauerkirschen bundesweit auf 1 600 Hektar angebaut. Die Anbaufläche ist damit fast 30 % geringer als im Jahr 2013 (2 200 Hektar).Das Bundesland mit der größten Anbaufläche in Höhe von 460 Hektar ist Rheinland-Pfalz, gefolgt von Sachsen (330 Hektar) und Baden-Württemberg (240 Hektar). Für Rheinland-Pfalz wird eine Erntemenge in Höhe von 3 400 Tonnen (-3,0 % zum Vorjahr) erwartet, gefolgt von Sachsen mit 1 900 Tonnen (+13,9 %) und Baden-Württemberg mit 1 200 Tonnen (-1,3 %).Methodische Hinweise:Die Flächenangaben der aktuellen Kirschenernteschätzung im Marktobstbau basieren grundsätzlich auf der letzten Baumobstanbauerhebung im Jahr 2022 mit geringfügigen Anpassungen.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse zum Baumobst sind in der Datenbank GENESIS-Online über die Tabellen 41243 abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Baumobstanbau und -ernte,Telefon: +49 611 75 8506www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell