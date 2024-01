Kirkland's Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Aktienkurs von Kirkland's wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" betrachtet. Dabei wird eine Rendite von -0,88 Prozent festgestellt, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,42 Prozent verzeichnete, liegt Kirkland's mit 2,54 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Kirkland's über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine Veränderung zum Negativen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für Kirkland's führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kirkland's-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,58 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3 USD liegt, was einer Abweichung von +16,28 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs (3 USD) ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (2,43 USD) liegt, was einer Abweichung von +23,46 Prozent entspricht.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kirkland's mit einem Wert von 6,41 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 36,85 in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche. Dies entspricht einem Abstand von 83 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.