Kirin Holdings-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Kirin-Aktie wird nach einer technischen Analyse für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage mit einem Durchschnitt von 2108,22 JPY bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2157,5 JPY, was einer Abweichung von +2,34 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (2104,17 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +2,53 Prozent entspricht. Daher wird die Kirin-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält Kirin eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Kirin als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 26,01 insgesamt 36 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke", der 40,71 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Kirin mit einer Rendite von 9,13 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Die "Getränke"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 26,1 Prozent, und auch hier liegt Kirin mit 16,97 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Kirin-RSI liegt bei 26,53, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,85, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".