Kirin Holdings Aktie: Das ist ein Hammer

Der Aktienkurs von Kirin im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor zeigt eine Rendite von 9,2 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Getränkebranche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate 26,7 Prozent, wobei Kirin mit 17,5 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Kirin ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kirin mit einer Dividendenrendite von 3,31 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,89 % eine höhere Dividende aus. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Kirin-Aktie bei 2107,03 JPY liegt, während der Aktienkurs bei 2147,5 JPY liegt, was einem Abstand von +1,92 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 2112,3 JPY, was einer Differenz von +1,67 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionen im Netz, zeigen eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Kirin. Die Diskussionsintensität im Netz entspricht der üblichen Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt wird Kirin daher als "Neutral"-Wert bewertet.