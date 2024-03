Kirin Holdings Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Kirin Holdings":

Das japanische Unternehmen Kirin wird von Analysten als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 15,01 liegt und damit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Getränkesektor. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Kirin 3,31 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,8 liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich seiner Dividendenpolitik.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Die Kommentare und Wortmeldungen waren größtenteils neutral, was die positive Anlegerstimmung bestätigt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Kirin mit einer Rendite von 5,6 Prozent mehr als 17 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Im Getränkesektor beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 25,1 Prozent, während Kirin mit 19,5 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Kirin, wobei das Unternehmen aufgrund des niedrigen KGV als unterbewertet gilt, die Dividendenpolitik neutral bewertet wird und die Anlegerstimmung positiv ausfällt. Im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet Kirin jedoch weniger gut ab.