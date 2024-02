Kirin Holdings Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Kirin Holdings":

Die Aktie von Kirin wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV von 26,53 insgesamt 30 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke", der 37,79 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kirin-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2106,44 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2146,5 JPY (+1,9 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen nur geringe Abweichungen auf, weshalb die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite von Kirin beträgt aktuell 3,31 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,8 Prozent liegt. Daher erhält Kirin in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die Aktienrendite hat Kirin im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,2 Prozent erzielt, was jedoch 13,85 Prozent unter dem Durchschnitt im Verbrauchsgütersektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Getränke" beträgt 26,56 Prozent, wobei Kirin aktuell 17,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.