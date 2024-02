Kirin Holdings Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Kirin Holdings":

Die Aktie von Kirin wird auf Basis verschiedener Kennzahlen und Vergleiche analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,53, was 31 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Getränke". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentalen Gesichtspunkten führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der Kirin-Aktie um 14 Prozent niedriger. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Getränke"-Branche in den letzten 12 Monaten von 26,49 Prozent liegt die Rendite von Kirin mit 17,3 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde über das Unternehmen weder bedeutend mehr noch weniger diskutiert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kirin-Aktie liegt bei 53,27, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Kirin-Aktie also in verschiedenen Kategorien eine Bewertung als "Neutral" aufgrund der verschiedenen Kennzahlen und Vergleiche.