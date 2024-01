Kirin Holdings Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Kirin Holdings":

Der Aktienkurs von Kirin hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Verbrauchsgütersektor liegt Kirin damit 10,3 Prozent unter dem Durchschnitt von 20,27 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Getränkebranche beträgt 23,24 Prozent, wobei Kirin aktuell 13,28 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Kirin festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. An insgesamt einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kirin unterhalten. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Kirin liegt momentan bei 43,01 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Kirin weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 44,7). Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Kirin daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.