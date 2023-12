Kirby Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Kirby":

Kirby hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,25 Prozent. In der "Marine"-Branche liegt die Differenz zu vergleichbaren Werten bei -5, daher erhält die Kirby-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung den Aktienkurs beeinflussen. Unsere Analysten haben die Stimmung zu Kirby auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich ein aktueller Kurs von 79,57 USD, was eine +4,48 prozentige Entfernung vom GD200 (76,16 USD) bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 77,56 USD, was einer +2,59 prozentigen Abweichung entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal zeigt. Zusammenfassend wird der Kurs der Kirby-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Kirby beträgt derzeit 12,76 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Kirby weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich wird die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.