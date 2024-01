Kirby Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Kirby":

Kirby erhält gute Analystenbewertungen und weist ein Aufwärtspotential von 9,71 Prozent auf. In den vergangenen zwölf Monaten erhielt das Unternehmen insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "gut" eingestuft wurden. Es gab keine Updates im letzten Monat. Die Kursprognose liegt bei 86 USD, was einem Aufwärtspotential von 9,71 Prozent entspricht. Daher wird das Wertpapier als "gut" empfohlen.

Fundamental betrachtet ist Kirby aus Sicht der Analysten unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24,19, was einem Abstand von 12 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27,49 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie ebenfalls als "gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Kirby eine Rendite von 23,32 Prozent erzielt, was mehr als 1362 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit der "Marine"-Branche liegt Kirby mit 5,08 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält das Unternehmen ein "neutral" Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse mit dem Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass Kirby kurzfristig überkauft ist, da der RSI7 bei 78,99 Punkten liegt. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "schlecht" bewertet. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Kirby weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Kirby in diesem Abschnitt ein "schlecht" Rating.

Insgesamt wird Kirby aufgrund der guten Analystenbewertungen, der fundamentalen Unterbewertung und der positiven Entwicklung im Vergleich zur Branche als aussichtsreich eingestuft.