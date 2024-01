Kirby Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Kirby wird in verschiedenen Kategorien analysiert, um Anlegern eine Einschätzung zu ermöglichen. Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Kirby im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 23,32 Prozent erzielt hat, was mehr als 1220 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Marine"-Branche mit einer mittleren Rendite von 11,24 Prozent übertrifft Kirby mit einer Rendite von 12,07 Prozent deutlich den Durchschnitt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kirby-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 76,92 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 76,68 USD weicht nur um -0,31 Prozent davon ab. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (77,09 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-0,53 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in der charttechnischen Entwicklung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Kirby waren. Aktuell dominieren ebenfalls positive Themen die Diskussionen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird Kirby insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 24,19 liegt und damit 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Marine) von 28. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Kirby auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

