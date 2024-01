Kirby Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Kirby":

Die technische Analyse der Kirby-Aktie zeigt, dass sie derzeit als neutral eingestuft wird. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem aktuellen Schlusskurs, was zu dieser Bewertung führt. Im Branchenvergleich schneidet Kirby mit einer Rendite von 23,32 Prozent im Vergleich zur Industrie und 14,52 Prozent im Vergleich zur Marine-Branche gut ab, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt. Das Sentiment und der Buzz zeigen eine positive Stimmungsänderung der Anleger in den letzten Monaten, während die Diskussionsintensität stabil bleibt, was zu einem guten Rating führt. Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Kirby unterbewertet ist, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis um 12 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt, was zu einer guten Einstufung führt. Insgesamt erhält die Kirby-Aktie Bewertungen von neutral bis gut auf der Grundlage verschiedener Analysekriterien.