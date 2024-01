Kiplin Metals Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Kiplin Metals-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 53,33 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 des Wertes bei 0,26 CAD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,09 CAD um -65,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,11 CAD, was einer Abweichung von -18,18 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Kiplin Metals zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kiplin Metals festgestellt werden. Weder gab es auffällige Tendenzen hin zu positiven oder negativen Themen, noch signifikante Veränderungen in der Anzahl der Beiträge. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält Kiplin Metals insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Bewertung, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz.