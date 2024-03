Kip McGrath Education Centres Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Kip Mcgrath Education Centres in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie neutral bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Kip Mcgrath Education Centres daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Kip Mcgrath Education Centres eher neutral diskutiert. Negative Diskussionen konnten nicht festgestellt werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell zeigt das Stimmungsbarometer vor allem positive Themen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. In den letzten 7 Tagen beträgt der RSI für die Aktie von Kip Mcgrath Education Centres 57, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch überkauft, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,5 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,3 AUD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 von -40 Prozent. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Abstand von -25 Prozent eine negative Entwicklung auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.