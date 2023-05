Kion: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 43,86 EUR

Die Aktie von Kion hat in der vergangenen Woche eine neutrale Kursentwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag fiel der Wert um -0,23%. Die Bankanalysten sind jedoch nach wie vor optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 43,86 EUR, was einem Potenzial von +26,95% entspricht.

• Gestern verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,23%

• Mittelfristiges Kursziel: 43,86 EUR mit einem Potenzial von +26,95%

• Analysten-Rating bleibt bei insgesamt 76% positiver Einschätzung

Aktuell empfehlen neun Experten den Kauf der Aktie von Kion und zehn weitere bewerten sie als “Kauf”. Fünf Analysten halten die Position für angemessen (“halten”) und nur ein Experte rät zum Verkauf. Insgesamt beträgt der Anteil positiver Bewertungen somit +76%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von 4,04.

Trotz des aktuellen...