Kion: Das könnte die Aktie weiter beflügeln

Kion gibt den Einstieg in die Wasserstofftechnologie bekannt und schließt damit eine Lücke in der Antriebstechnologie. Dies dürfte mittelfristig Auswirkungen auf die Kion-Aktie (WKN: KGX888) haben. Derzeit befindet sie sich seit Ende Oktober im Aufwärtstrend und notiert aktuell bei 33,20 €. Was können Anleger erwarten?