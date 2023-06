Kion: Zielkurs liegt bei 43,86 EUR

Die Aktie von Kion wird derzeit laut Analysten nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel beträgt +39,73% des aktuellen Kurses.

• Am 23.06.2023 lag das Ergebnis für Kion bei -0,19%

• Der Zielkurs für Kion beträgt 43,86 EUR

• Das Guru-Rating von Kion bleibt unverändert bei 4,04

Der Finanzmarkt verzeichnete gestern eine Abwärtsentwicklung von -0,19% für die Aktie von Kion. Infolgedessen ergibt sich ein Gesamtverlust in den letzten fünf Handelstagen – also einer ganzen Woche – in Höhe von -2,30%. Somit scheint der Markt momentan relativ pessimistisch eingestellt zu sein.

Obwohl die Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben könnten oder auch nicht: Die Stimmung ist jedenfalls klar festgelegt.

Aktuell beläuft sich das mittelfristige Zielkursniveau auf 43,86 EUR.

Im Durchschnitt sind Bankanalysten davon überzeugt, dass...