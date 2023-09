Kion Quartalsbilanz: Prognosen für Umsatz, Gewinn und Aktienentwicklung im dritten Quartal

Kion, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, wird in 25 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Kion-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kion beträgt 4,67 Mrd. EUR. Analysten erwarten ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,71 Mrd. EUR und es wird nun mit einem Anstieg um +7,00 Prozent auf 2,90 Mrd. EUR gerechnet. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +246,90 Prozent auf -26,78 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistisch: Der Umsatz soll um +2,90 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn um +81,10 Prozent auf 347,94 Mio. EUR anwachsen.Im Vergleich zum Vorjahr (100,30...