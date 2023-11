Kion Quartalsbilanz Prognose: Umsatzsprung und Gewinnsteigerung trotz sinkendem Aktienkurs erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Kion ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, das auf die Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik spezialisiert ist. In 117 Tagen wird das Unternehmen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen.

Analysten rechnen damit, dass Kion im 4. Quartal einen Umsatzsprung von +102,46 Prozent auf 5,86 Mrd. EUR verzeichnen wird. Auch der Gewinn soll um +324,32 Prozent auf 147,66 Mio. EUR steigen. Auf Jahressicht erwarten die Experten einen Umsatzanstieg von +102,46 Prozent und einen Gewinn von 425,60 Mio. EUR.

Diese positiven Prognosen haben jedoch bisher nicht zu einer positiven Entwicklung des Aktienkurses geführt. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -10,66% gesunken.

Die Analysten schätzen den Aktienkurs bei Kion in einem Zeitraum von 12 Monaten auf rund 45,70 EUR ein – was einem potentiellen Gewinn von +52,74% entspricht.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend bei Kion und der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Es bleibt abzuwarten wie sich die Quartalsbilanz tatsächlich gestalten wird und ob sie den Erwartungen der Aktionäre gerecht werden kann.

