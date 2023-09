Kion Quartalsbilanz in 52 Tagen: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg lockt Aktionäre

In 52 Tagen wird das Unternehmen Kion, mit Sitz in Frankfurt am Main, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Außerdem fragen sie sich, wie sich die Kion Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Kion Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,86 Mrd. EUR. In nur noch 52 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht ansteigen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 2,71 Mrd. EUR, jetzt wird mit einem Anstieg um +7,10 Prozent auf 2,90 Mrd. EUR gerechnet. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um beeindruckende +246,90% auf -26,78 Mio. EUR fallen.

Auf das gesamte Jahr betrachtet sind die Analysten optimistisch gestimmt: Sie erwarten...