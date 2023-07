Kion: Potenzial von +24,01% - Kursziel bei 44,37 EUR

Die Aktie von Kion hat in den letzten fünf Handelstagen einen Aufwärtstrend verzeichnet, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet. Der gestrige Tag brachte sogar ein Plus von +1,19%. Doch wie sehen Analysten die Entwicklung?

• Am 13.07.2023 legte Kion um +1,19% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 44,37 EUR

• Guru-Rating jetzt bei 4,04 nach zuvor ebenfalls 4,04

Laut Bankanalysten ist die Aktie derzeit unterbewertet und könnte noch ein erhebliches Wachstumspotenzial haben. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 44,37 EUR und würde damit eine Steigerung um +24,01% bedeuten.

Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung – während neun Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zehn weitere sie als Kauf einschätzen (insgesamt also rund drei Viertel), halten sich fünf Experten neutral und einer rät...