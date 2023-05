Kion: Potenzial um +14,43% - Kursziel bei 43,86 €

Die Aktie von Kion hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und konnte sich um +6,98% steigern. Die Stimmung am Markt ist entsprechend optimistisch. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 43,86 €, was einem Potenzial von +14,43% entspricht.

• Kion: Gestern mit -0,44%, jedoch über die Woche hinweg +6,98%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 43,86 €

• Von insgesamt 24 Analysteneinschätzungen sind 76% positiv

Derzeit empfehlen neun Analysten die Aktie als starken Kauf und sechs weitere sehen sie als kaufenswert an. Acht Experten positionieren sich neutral und vergeben das Rating “halten”. Lediglich ein Experte rät vom Kauf ab. Insgesamt sprechen somit 76 % der befragten Analysten eine positive Empfehlung aus.

Das Guru-Rating für die Aktie wurde von 3,84 auf...