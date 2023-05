Kion: Mittelfristiges Kursziel 43,86 EUR

Die Aktie von Kion hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und einen schwachen Trend gezeigt. Gestern jedoch konnte sie um +2,86% zulegen. Obwohl die Stimmung am Markt derzeit eher pessimistisch ist, sind Bankanalysten anderer Meinung.

• Am 26.05.2023 legte der Aktienkurs von Kion um +2,86% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 43,86 EUR mit einem Potenzial von +29,88%

• Die Mehrheit der Analysten empfiehlt die Aktie zum Kauf

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie von Kion beträgt laut Bankanalysten 43,86 EUR – ein Potenzial von +29,88%. Während einige Experten optimistisch sind und die Aktie als starken Kauf empfehlen oder zum Kauf raten (insgesamt knapp zwei Drittel), sehen andere eine neutrale Positionierung als sinnvoller an (5 Analysten). Nur einer empfiehlt den Verkauf.

Insgesamt...